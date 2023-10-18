美國總統拜登（Joe Biden）周三（18日）為了巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）與以色列之間的衝突訪問以色列。拜登到訪前夕，加薩走廊北部一所醫院晚間爆炸起火，巴勒斯坦衛生當局稱至少500人慘死，現場持續搜尋生還者或死難者遺體。巴勒斯坦怒斥這是以軍空襲所致，以方指稱是巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織火箭彈發射失敗惹禍，而且哈瑪斯並無火速查明爆炸原因的能耐。
這所阿赫利阿拉伯醫院（Al Ahli Arab hospital）位於加薩走廊北部的加薩市（Gaza City），爆炸失火死亡人數是加薩戰火爆發12天以來最慘重，在阿拉伯世界各地激發民憤。
綜合路透社、英國《衛報》報導，拜登周三飛抵以色列之前不久，以色列軍方首席發言人哈加里（Daniel Hagari）聲明。第一，經調查「證實以色列國防軍（IDF）並未從陸、海、空開火擊中醫院」。他表示，醫院周圍建物並無結構性質的損壞，也無符合空襲的彈坑。
哈加里說明，其次，以軍雷達系統追蹤爆炸時恐怖分子自加薩邊境發射的火箭，並展示彈體軌跡分析、以此佐證火箭彈是從醫院附近發射。另有兩段影片顯示發射失敗的火箭彈沿著地面飛行、墜入加薩走廊的醫院院落。第三，以方掌握恐怖分子討論火箭彈發射的對話情報顯示，恐怖分子發現發射失敗（misfire）並確切提及阿赫利阿拉伯醫院。隨後以色列軍方就發布所謂的音檔，並附英文字幕。
音檔字幕顯示，哈瑪斯特工A說「我告訴你，這是我頭一回看見飛彈像這樣掉下來，所以我們說這是巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（Palestinian Islamic Jihad）的飛彈」，特工B回了一句「什麼？」，特工A重複一次「他們說這是巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織的」。特工B接話「所以是自己人射的？」，特工A答「看來是如此！」特工B又問「誰說的？」，特工A未答覆並繼續描述「他們說飛彈碎片顯示是本地製造的，不太像以色列製」。
後來特工A說「老天保佑，飛彈就不能落在別的地方爆炸嗎？」。後續對話顯示，特工B說「算了，他們說這是從醫院後面的墓地發射的」，特工A不敢置信，特工B又說「他們從阿赫利阿拉伯醫院後面的墓地發射的，結果失靈，就落在醫院建物了」。特工A問「醫院後面有墓地？」，特工B答「對」並詳細描述墓地與醫院的相對位置。
至於爆炸現場規模，哈加里說，這與火箭彈未用完的燃料起火狀況相符，「大部分損害是推進劑引起，而非僅由彈頭所致」。他還指控哈瑪斯誇大爆炸傷亡人數，還說哈瑪斯沒辦法如自稱那般在短時間內就了解爆炸原因。
哈加里說，過去11天內哈瑪斯發射的大量火箭彈之中，有450枚未能成功飛入以色列，而是落在加薩走廊。
英國廣播公司報導，周四到訪以色列的拜登向以色列總理尼坦雅胡表示，此事「似乎」是「另一方所為」，他「深感悲憤」。他說：「根據我所見，這似乎是另一方所為，而非貴國。不過，外界有很多人並不確定，我們還有很多任務要克服。」
哈瑪斯7日自加薩走廊邊境突襲以色列，以色列隨即對加薩走廊北部連續11天密集空襲，巴勒斯坦統計至少3000人喪命。以色列當局則稱哈瑪斯7日入侵以色列社區大屠殺，至少1300人死亡，另約200人遭挾持至加薩作為人質。
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