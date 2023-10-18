苗栗縣政府重視民眾心理健康，18日辦理心理健康暨自殺防治「珍愛生命、傳遞幸福」記者會，藉此強化各界對自殺防治的重視與關心。苗栗縣長鍾東錦宣導自殺防治守門人「一問、二應、三轉介」3步驟，並強調陪伴是重要課題，希望鄉親多關心、陪伴親朋好友，以適時幫助他人，避免憾事發生。

苗栗縣去年自殺死亡人數有上升趨勢，縣府調查發現，其中45到65歲及 75 歲的長輩自殺死亡率最高，15到24 歲青少年自殺通報率有逐年上升的趨勢；苗栗縣對於有心理困擾的民眾提供4次免費心理諮商、醫療人員可親自到宅評估、另外也有關懷訪視員到宅追蹤關懷，適時提供社會福利協助。

縣府毒品防制及心理衛生中心主任涂麗秀說，近3年來疫情導致民眾生病或失業、工作不好找導致經濟壓力大等因素，導致自殺率上升，今年苗栗縣以珍愛生命擁抱幸福為主題，透過心情溫度計評估心理，再以「一問、二應、三轉介」3 步驟，給予陪伴關懷以及尋求專業協助，一起成為自殺防治守門人。

18日由千歲樂團國樂、建台中學熱舞及小提琴演奏等表演節目揭開序幕，苗栗縣長鍾東錦更是在國樂的悠揚樂聲中高歌一曲，展現活力、熱情及正向的生命態度，並且頒獎表揚協助自殺防治有功的單位；議員許櫻萍、張志宇、楊明燁、曾美露、余文忠、禹耀東、立委王婉諭助理、公館鄉長何在鑫、國際生命線台灣總會長陳宗聖等人，也到場關心自殺防治議題。

苗栗縣長鍾東錦表示，生命只有一條，人生中難免會碰到挫折及困難，因此身邊人的關心陪伴相當重要，以「一問、二應、三轉介」步驟不但能給予幫助，更能借助醫生的專業協助或藥物治療，讓情緒更穩定、生命更美好，而目前苗栗縣有50位心理醫生，將透過心理醫生公會的成立，共同合作強化鄉親心理照護資源。

鍾東錦指出，在苗栗市、頭份市各設有1處社區心理衛生中心，未來預計在通苑地區增設一處，針對通報案例列管追蹤，掌握縣內有自殺傾向、曾自殺的民眾隨時給予關心與協助，並如同總會長陳宗聖所言，陪伴是重要的事，注意親朋好友的情緒給予適當的協助，共同成為防止自殺守門員，並在生命線協會協助下，讓苗栗鄉親更加幸福快樂。