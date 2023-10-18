全台登革熱持續增溫，台中市截至今（18日）止已累計31例本土登革熱確診個案，衛生局為加強孳清及化學防治，迄今已查獲孳生源有病媒蚊7件，各依法裁罰新台幣3000元，另，拒絕規避戶內防治共3件，已依法各裁罰新台幣6萬元。

南部登革熱疫情嚴峻，經常傳出民眾抱怨家中被噴藥，甚至強悍拒絕讓公衛人員進入噴藥，台中市7月間也傳出市府實施室內強制消毒，里長攜消毒人員到場表明要消毒後，民眾逕自外出，被視同拒絕噴藥，衛生局也依傳染病防治法裁罰6萬元；衛生局統計迄18日針對規避戶內防治共裁罰3件，各裁罰新台幣6萬元。

衛生局強調，為避免帶有病毒的登革熱病媒蚊叮咬導致疫情擴大，針對本土個案，衛生局將以其住家半徑50公尺內的每家戶進行噴藥防治，半徑200公尺內的戶外範圍噴藥防治，以滅殺成蚊。

而截至18日止，已查獲孳生源有病媒蚊7件，各自依法裁罰新台幣3000元，衛生局強調，今年因應疫情29區公所及市府各局處皆陸續辦理孳生源清除及衛教，並在社區內擴大查核及宣導，感謝民眾配合孳生源清除工作，避免登革熱疫情入侵社區。