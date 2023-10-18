大陸女星林芳兵，以電視劇《唐明皇》中「楊貴妃」一角廣受好評，有「最美楊貴妃」稱號，更被譽為「80年代第一美女」，不過她曾因為美貌被陷害，在事業巔峰之際選擇息影。

林芳兵因為出眾美貌，被相中出演《幽谷戀歌》，之後也獲得不少演出機會，還連續入圍兩次百花獎最佳女主角獎，不過她在電視劇《唐明皇》中飾演「楊貴妃」，活靈活現的演技廣受好評，可說是她的代表作，還因此榮獲「金鷹獎最佳女演員」。

林芳兵被譽為「80年代第一美女」。（圖／中時資料照）

而林芳兵為了更貼近楊貴妃角色設定，不惜增重15公斤，還因此罹患哮喘病，讓她不得不暫停工作休養5年，之後復出沒演幾部劇後，就徹底息影。據悉，林芳兵曾因長得太美遭人暗算，拍戲途中去上廁所時，鏡子突然破碎掉下，差點割到她的鼻子，還好她躲得快，才沒有毀容。

林芳兵58歲仍保養得宜。（圖／取自林芳兵微博）

如今已58歲的林芳兵，不時會透過社群分享近況，保養得宜的她，仍維持纖細身材和白皙皮膚，和丈夫李凌結婚後有孩子後，就專心相夫教子，生活看上去相當幸福美滿。