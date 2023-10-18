連年蛋荒讓升級農業部的農委會一度大推進口蛋方案，卻鬧出過期蛋及進口液蛋混充國產等爭議。台北市副市長林奕華17日在《線上面對面》節目談及此事時驚爆，北市府查核後才發現，畜產會不但是中央成立的基金會，更是最大業者，而最奇怪的是，當北市府以倉儲登記不實、沒投保產品責任險各開罰8萬後，東西竟然還給畜產會自己驗。直呼中央在制度上應該更嚴謹，否則怎麼要求一般民間業者遵守法規？

主持人張介凡質疑：這個畜產會官威是有多大？市政府是主管單位，叫他給公文，可以不要給？「因為他們是中央單位啊！」林奕華提到，這次其實在過程之中，才發現一個很有意思的事，畜產會是中央成立的基金會，但是後來才發現，他也是最大的業者！

林奕華指出，這次包括蛋、美豬，其實都跟畜產會的角色脫離不了關係，但是畜產會卻是最大業者。記得當時開了第一張罰單，包括倉儲登記不實，也沒有投保產品責任險，所以當時第一件事就是各開罰8萬，這其實都是一般業者要做的，因為大家可能沒有想到他是最大的業者。

張介凡傻眼，「就是他其實是一個業者，但是他假裝是一個政府單位？」林奕華強調，「但事最奇怪的就是，當我們發現問題的時候，東西給誰驗妳知道嗎？給畜產會驗！所以現在我們也希望中央可以在制度上做一些調整啦！因為我們是地方政府嘛，只能在我們有限的範圍內去做。」

林奕華質疑「可是就發現有點...他又是最大的業者？」張介凡說「他就是球員兼裁判！他又是業者，可是又自己驗！驗完我當然都給他蓋OK、過關！這樣？」林奕華說，就是這樣，包括保存期限多長，都是他們說了算，這次處理這個蛋的事情，的確是覺得中央在制度上，要嚴謹！

林奕華直言，要不然的話，連我們自己的畜產會都不遵守法規的時候，你怎麼要求市面一般民間業者來遵守法規？（張翻白眼：這個中央齁～沒有一個地方是遵守法規的！）像液蛋，混了還可以變國產蛋？（張：實質轉型！）「中央畜產會是說他搞錯了啦！但是...呵呵！」