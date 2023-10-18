我國規定公司得幫員工加保勞健保。一位在新竹某工廠任職的男子近日上班途中發生車禍，向公司人資詢問相關保險問題，沒想到對方要他上繳職災傷病給付、意外險給付，貼文曝光後引發熱議。不過有內行人說明，因為工傷期間都有支付全薪給員工，所以人資說的沒有問題。

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」發文分享對話內容，他詢問「上班途中車禍算工傷嗎？有勞工意外保險嗎？意外保險跟勞保拿的錢都是公司拿是嗎？」，人資則解釋，上下班途中車禍，若沒有重大交通違規事件，的確算是工傷，不過由於工傷期間公司仍會支付全薪，「所以勞保局申請給付的錢是要還公司喔！公司投保的員工意外險也是補助公司喔！」，讓不懂相關規定的原PO相當好奇，「請問申請的錢要還公司嗎？」

男子分享對話內容。（翻攝自爆廢公社二館臉書）

對此，許多網友紛紛開罵，「可以提告了」、「所以員工工傷，公司還能賺錢，這公司真的滿敢的」、「笑死人，那老闆每天詛咒員工上下班車禍吧？靠這些就賺翻了啊」、「檢舉再賺一筆檢舉獎金」、「第一次看到說錢要給公司…這是侵占了吧」。

不過有內行人說明細節，「工傷薪水（勞保7成公司3成），如果公司先給你全薪，勞保局給你的要還給公司，過來人」、「如果公司有先給你薪水，到時補助下來是要還給公司沒錯，如果公司沒給你薪水就是拿勞保申請的補助」、「你公司說的是對的～公司在你工傷期間給付你全薪，勞保工傷賠款時，公司有權利跟你要回勞保的賠償金額。至於團體保險，看公司有沒有要你付保險費」。

事實上，根據《勞工職業災害保險及保護法》第90條，遭遇職業傷病之被保險人於請領保險給付前，若雇主已依勞動基準法第五十九條規定給與職業災害補償者，於被保險人請領保險給付後，得就同條規定之抵充金額請求其返還。