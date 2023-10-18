霹靂舞國手B-Girl Jia Li 楊加力（左）杭州亞運後首度的公開賽事，赴法參與Red Bull BC One最終資格賽，爭取世界決賽參賽席次。（Red Bull 提供）

被視為霹靂舞界「超級盃」的第20屆 Red Bull BC One世界總決賽（Red Bull BC One World Final），將於法國時間10月21日晚間6點登場，台灣國手B-Boy Quake（孫振）及B-Girl Jia Li （楊加力）前往巴黎，將率先在法國時間10月19日晚間與來自28國的頂尖舞者進行最終資格賽（Last Chance Cypher），爭奪世界決賽的參賽門票。

「不知不覺就連比了3年，我希望這次能達到更高的境界！」在今年杭州亞運獲得第5名、從小看著Red Bull BC One影片長大的B-Boy Quake（孫振）這麼說，去年他以種子選手身分參與世界決賽，今年再以台灣冠軍資格前往夢想舞台，期盼能使出精彩大招，爭取最終席位並突破以往成績。

Red Bull BC One自2004年舉辦首屆以來，已有超過上萬名的B-Boy及B-Girl參賽，被視為是霹靂舞界的最高殿堂，今年世界決賽B-Boy及B-Girl的前16強將分別由受邀的12位種子選手及資格賽的最優秀的4名好手組成，這群地表最強的受邀選手來勢洶洶、陣容強大，B-Boy包含拿過兩次Red Bull BC One世界冠軍、杭州亞運銀牌韓國選手B-Boy Hong10（金洪烈），將挑戰他個人的第3個冠軍頭銜；法國B-Boy Dany Dann今年表現強勢，在2023年Breaking for Gold（BFG）世界系列賽里約站奪得冠軍；而目前世界排名積分第1的韓裔加拿大籍的B-Boy Phil Wizard 亦被視為本屆Red Bull BC One世界冠軍的熱門人選，也將在本周末出賽。

B-Girl組也是競爭激烈，粉絲們不能錯過去年年僅16歲就摘下Red Bull BC One 后冠的荷蘭選手B-Girl India，以及甫拿下杭州亞運金牌的中國選手B-Girl 671（劉清漪），與來自日本的首位Red Bull BC One的女子世界冠軍、杭州亞運銀牌的B-Girl Ami，這群實力有目共睹的B-Girl將在本周末引爆巴黎舞台，而中華國家代表隊選手的B-Girl Jia Li（楊加力）也同樣代表台灣參與Red Bull BC One最終資格賽，盼能取得決賽門票，與各國好手一舞高下。