國道3號台南白河段18日晚間6點傳出一起恐怖死亡車禍，一名年約60歲的老翁騎機車誤闖國道，在大約312公里處北上內側車道，慘遭一輛休旅車高速衝撞，消防人員到場時，老翁被壓在車下，明顯死亡，國道警察正在查明事故發生原因。
據了解，老翁今天晚間從白河交流道逆向騎上匝道後，一路往南行駛，在行經大約312公里內側車道處遭休旅車正面撞上，當場死亡。這起事故目前占用內側、中線車道，僅外側車道開放通行。
國道3號台南白河段18日晚間6點傳出一起恐怖死亡車禍，一名年約60歲的老翁騎機車誤闖國道，在大約312公里處北上內側車道，慘遭一輛休旅車高速衝撞，消防人員到場時，老翁被壓在車下，明顯死亡，國道警察正在查明事故發生原因。
據了解，老翁今天晚間從白河交流道逆向騎上匝道後，一路往南行駛，在行經大約312公里內側車道處遭休旅車正面撞上，當場死亡。這起事故目前占用內側、中線車道，僅外側車道開放通行。
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