國民黨台北市議員徐巧芯出戰台北市第七選區（信義南松山）立委選戰，「爭氣！巧芯號」戶外開講活動陸續展開。前立委郭正亮認為，徐巧芯一定會選上，只怕未來藍白開始吵架，這個fu也會散開，對徐巧芯會是一個新的變數。

主持人李珮瑄18日在中天《綠也掀桌》節目中問到拉下民進黨，在野有希望嗎？郭正亮舉徐巧芯為例表示，有人爆料弊案，能夠緊咬議題，持續兩個禮拜，這樣的人沒幾個。以目前各地的fu，徐巧芯一定會選上。只怕未來藍白開始吵架，這個fu也會散開，對徐巧芯是一個新的變數。因為民眾黨在每個縣市的票少說也有10％，但知名度像徐巧芯這樣的很少。

郭正亮接著指出，很多國民黨候選人，地方都不認識，因為不可能辦那麼多活動，也不是網紅，知名度並不高，有的甚至是第一次選，如果沒有一股藍白合作很大的象徵力量，比如柯文哲站台，不然立委這一票為什麼要投給那個人，因為又不認識候選人。

郭正亮並點出，民眾黨選民跟國民黨不同類，國民黨經營到現在，年輕選民相對少；徐巧芯雖然有在經營年輕人，但是她是少數，她的團隊平均也只有27歲。