世界衛生組織（WHO）主席譚德賽（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在本週三（18）表示：「加薩地區的情況正在失控。我們等待1秒鐘提供醫療援助，就失去數條生命。」 他說WHO的物資已在邊界滯留了4天，並向以色列重申「立即放行」以開始提供救援物資。並呼籲各方立即停止暴力行為。

The situation in #Gaza is spiralling out of control.



Every second we wait to get medical aid in, we lose lives.



For 4 days @WHO supplies have been stuck at the border.



We need immediate access to start delivering life-saving supplies.



We need violence on all sides to stop. — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) October 18, 2023

據土耳其國營《安納杜魯新聞社》（Anadolu Agency）18日報導，圍困飛地的巴勒斯坦官員稱，本週二（17）以色列對加薩市中心的阿赫利浸信會醫院（Al-Ahli Baptist Hospital）的空襲造成了500多人喪生。然而，以色列否認對空襲負有責任，稍早美國總統拜登也強調，相信以色利的說詞。

‼️THE TERROR IN HIS EYES SAYS IT ALL



Dr. Gassan Obsitta a British Palestinian surgeon recalls what happened in Al-Ahli Baptist hospital, amid the dead bodies of the victims that were in the hospital. #Gaza_Genocide #Gaza_under_attack #AlAhliBaptistHospital #Israel… pic.twitter.com/1hwImEaRfe — Yomna (@YomnaElbanota) October 18, 2023

這場衝突始於10月7日，巴勒斯坦反抗組織哈瑪斯發動的「阿克薩洪水行動」該行動包括大量火箭發射和陸地、海上和空中對以色列的滲透。

哈瑪斯表示，這是對佔領東耶路撒冷的阿克薩清真寺的襲擊以及以色列人對巴勒斯坦人不斷暴力行為的報復。做為應對，以色列軍隊對加薩地帶的哈瑪斯目標發動了「鐵劍行動」。

在全球的譴責聲中，聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）呼籲立即實施「人道停火」以緩解「巨大的人道災難」至少有3,300名巴勒斯坦人在以色列對加薩地帶的襲擊中喪生，而以色列的人數超過1,400人。