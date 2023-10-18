2024年總統大選剩不到100天就要投票了，「藍白合」是近日政壇最大焦點；國內工商團體三三會今邀請民眾黨總統候選人柯文哲專題演講，三三會理事長林伯豐於開講前受訪時呼籲，柯文哲、國民黨總統候選人侯友宜兩人應直接面談，事情會比較快促成。

林伯豐公開表態「支持藍白合」，因為他認為「必須要做」，以民進黨總統候選人賴清德聲量超前來看，若藍白不趕快合作，結果是很清楚。

林伯豐認為，既然要合作，侯、柯兩人要直接面談才有用，雖然現在雙方分別派了兩個窗口，但卻說不上話、談不來，甚至直言現在兩邊派出的代表，都不是朝合的方向進行。

至於有意參選的鴻海創辦人郭台銘，是否會發揮關鍵影響？林伯豐認為，現在侯友宜、柯文哲都有力量，其他勢力不足以撼動這兩名候選人之一。

三三會除今邀請柯文哲專題演講外，11月15日也敲定邀請侯友宜；至於賴清德則還在安排中。