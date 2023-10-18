中國加強管控自媒體，要求擁有百萬粉絲的網紅10月底必須在首頁公開揭露真實姓名，已引發恐慌與逃難潮。知名的匿名饒舌歌手「幼稚園殺手」16日開出第一槍，自行註銷其微博帳號。

中國社群近日盛傳超過一定粉絲數量的微博大V（獲認證的網紅）10月底將實施「前台實名制」，即在微博首頁展示其姓名、職業訊息。微博CEO王高飛在其官方微博「來去之間」證實確有此事，並指實名針對的是100萬粉絲的自媒體帳號。

網路截圖顯示，微博發給大V的通知提到，這次針對的是時政、娛樂和財經等敏感領域的大V，美妝、美食等領域不受影響。

率先披露新規的微博財經大V洪榕指出，全網自媒體要實施前台實名制，就是大V的真實姓名要在一級頁前端展示。粉絲可以知道自己關注的大V究竟是男是女，是現實中的誰了。「估計有些大V會消失」。

微博訊息顯示，使用化名的大V已陷入恐慌，擔心身分曝光不但影響工作、家庭與生活，還會遭到肉搜網暴。許多大V發聲反對，知名愛國網紅「帝吧官微」罕見發文批評官方此舉是「懶政」，形容「網暴寄花圈的時代又要來臨了」；還有許多網紅表明若實施就註銷帳號退出社群。

議論紛紛之際，匿名饒舌歌手「幼稚園殺手」16日突然註銷其微博帳號，頁面顯示「該帳號因用戶自行申請關閉，現已無法查看」，被解讀為對「前台實名制」開出第一槍。

「幼稚園殺手」是中國饒舌圈的傳奇人物，2005年出道迄今發行過多張專輯，圈粉無數，其作品在各大音樂平台都聽得到，但迄今保持神祕，未被揭露真實身分。

在COVID-19疫情期間因為敢言爆紅的大V「明玉追然」，曾經因此遭微博禁言一年。明玉追然已經把他的帳號名稱加上「即將註銷」，發文直指當局此舉已違反多項保護公民訊息的法律。

微博擁粉逾百萬的「成都之間」17日發文指出，前幾天接到一個粉絲量500萬級別的大V電話，他說馬上要實行前台實名制了，麻煩的是，他是公務員編制，而且帳號是用老婆的手機號碼註冊的，當網友發現摳腳大漢瞬間變成杏臉桃腮的美妞一枚，「人設坍塌」是大概率的事。

「成都之間」感嘆，前台實名制，本意是在維護網路安全、保護隱私和言論自由之間取得平衡。然而，對於身分不詳的大V來說，其實是削弱了發言的權利，開盒（網路曝光他人隱私）、網暴更加方便，於是選擇隱匿甚至銷號。

對於微博大V陷入恐慌準備退出，王高飛發文建議，不願意實名也是有辦法。第一是清粉，把粉絲刪到100萬以下；第二是更換領域，比如以前熱衷於討論國際大事，「現在趕緊轉型美食博主還來得及」。（編輯：楊昇儒/邱國強）1121018