Sandy代言私密處產品，今以一襲白色系套裝亮相。（羅永銘攝）

Sandy（吳姍儒）今年以中天《小明星大跟班》與老爸吳宗憲（憲哥）一同入圍金鐘獎綜藝節目主持人獎，Sandy 今（18日）出席LIP唇淨一日店長活動，對於憲哥先前透露她邀「男神」走紅毯，她今賣關子說「還不能講」，追問是許光漢或弟弟鹿希派嗎？她沒正面回應，僅稱48小時後會揭曉，笑說：「如果看到很失望，我也沒辦法，身邊熟識的人不多。」

Sandy透露金鐘戰袍只會小露酥胸，要大家把焦點放其他人身上，謙稱陪榜機率大，「我如果得獎就是見證奇蹟的時刻，比劉謙還要奇蹟，因為是不可能的事情」，看好老爸的《綜藝大熱門》跟胡瓜、吳怡霈的《最強綜藝秀》，但無論誰得獎她都很開心。

聊到KID婚禮，老爸憲哥包了100萬禮金，她爆料兒子「小初一」出生時，卻沒拿到憲哥100萬大紅包，自己也忘記跟他要，笑言：「我現在突然一陣哀淒。」話題又再度轉到她對拿金鐘沒把握的心情，搞笑說：「想到這禮拜五又沒我的事，又少了10萬（獎金）。」

她今代言私密處產品，大膽形容自己的私密處：「我只能說我家前幾天停電的時候，我們是沒有這個問題的。」仿佛自體發光，至於接到代言後老公有稱讚嗎？她笑說：「不好意思，一直以來都讚，我整個人生，心肝脾肺都讚。」