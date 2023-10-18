桃園市警察局和交通局合作，透過桃園市停車收費開單員協助，將結合交通局「停車管理系統」與警察局「勤務派遣系統」。停車收費員開單時，若電腦判讀是失竊車輛，就會自動發送報案簡訊，警察局勤務派遣系統收到後就會指派員警現場查證，可望提升失竊汽機車協尋能量。

為有效維護道路交通秩序及市民財產安全，替市井小民伸張正義，協助民眾尋回日常代步或賴以維生的重要交通工具，桃園市政府警察局與交通局合作進行即時比對失竊車輛，運用第三方警政、公私協力合作方式，串接相關獨立資訊系統，產生停車收費外溢之偵防效應。

警方說，在毋須添增警力查詢下，藉由桃園市收費開單員本職協助，範圍遍及桃園市13個行政區、1萬9694個汽、機車收費停車格，結合交通局「停車管理系統」與警察局「勤務派遣系統」，透過「停車管理」、「警政署失車檔案」、「簡訊報案」及「勤務派遣」機制，採最符實務運作及最省經費開銷模式，有效提升失竊汽、機車協尋能量。

警方提到，系統是由警察局自行撰寫程式，調整警政署提供之全國失車檔案，定時傳送失竊車號檔案至交通局停車管理系統進行即時比對，若經系統比中，則主動發送報案簡訊，並入案至警察局「勤務派遣系統」，由警察局依轄區派案，即時鎖定疑似涉案車輛位置，指派員警至現場查證處置。因循警察局既有派案流程，毋須額外添增專案警力，增加工作量。

警察局資訊室表示，該系統串接交通局「停車管理系統」與警察局「勤務派遣系統」，並導入「簡訊報案」成功關鍵因素，系統建立後，停車格部分之車牌比對，只要停車收費開單員有開單後送系統入檔，系統自動比對，改善以往由巡邏員警耗時費工以手動方式於警用行動載具上逐筆輸入比對汽、機車車牌號碼；另員警則可駕駛搭載「AI巡防系統」之巡邏車穿梭桃園市，置重點於停車格外，藉由「AI巡防系統」自動辦識失車告警功能，強化線上立破績效，加乘執勤效率。桃園市智慧失車告警系統啟用迄今，已替民眾找回105輛汽車，成功打造智慧城市亮點。