藍白整合仍無共識，柯陣營昨(17)日參考藍綠初選提全民調2方案，侯陣營昨回應現在不會做決定後，今日拋出「初選、民調並行」的折衷方案，談判陷入僵局。國民黨立委參選人、台北市議員徐巧芯今上民眾黨網路節目，以自身經歷黨員投票、民調37比的過來人身分，指出兩種方案都有其優缺點，也不能阻止雙方各自爭取有利的方式，就要在談判桌上好好談細節，就算失敗至少要讓選民感覺到有努力過，但在藍白兩黨都有國會過半、政黨輪替的合作理念下，她認為藍白合談下去的機會很大。

徐巧芯今(18日)在民眾黨網路節目《民眾之聲》，與民眾黨發言人楊寶楨談及藍白合陷入僵局，而徐巧芯曾在黨內初選也經歷「3成黨員投票、7成民調」最終勝出。徐巧芯笑說，自己最有資格來講的這個問題，因為她是2024年選舉唯一一個經過民調、投票「雙軌併行制」出線的候選人。

徐巧芯坦言，她不會反對民調，因為她就是這樣走過來，現在反對民調就是打臉過去支持民調的自己；但她指出，國民黨初選的民調是全市話、不含手機，她認為納入手機有其優點，但比例要怎麼配比要雙方討論。她不反對民調，因為民調絕對還是有科學、抽樣、反映全體民意，以及快速、簡便的優點。

徐巧芯也提到，當時她的對手則是堅持要舉辦黨員投票，要考驗她的組織能力，因為民調是被動表態，但會參與黨員投票的支持者，在大選一定會出門投票、甚至會強力拉票；而民主初選的優勢也是在於，會出門投票的人確定是對政治有興趣，這也是一種直接民意。

徐巧芯也坦言，民主初選會有投開票所不平均的問題，或是有遊覽車動員的疑慮，這些防弊機制都要好好討論，當時原定是信義、松山各一處投票所，但之後在信義又加開一個，當時她也擔心是因為周邊有對手的支持者，可以就近投票。

徐也指出，當時黨員投票只花不到一周就準備好、動作很快，但台北市松山信義相對是都市區，民主初選需要到台南等幅員遼闊的地方，要怎麼讓選民主動投票也一大問題；另外，徐也坦言，她當時初選也質疑過黨員投票會過度放大少數黨員的民意，不符合真實群體的情況，但民主初選會比黨員投票更好，不需要黨員名冊大家都能投，但也是有結構性問題，如果投出來的比例太低，會不會失去代表性，這一點若雙方沒有共識就辦初選，後續整合也會有問題。

徐巧芯總結，民調有民調的優點不可否認，但也有劣勢，包括民調與投票結果不同等等，而投票其優點在於直接的行動力、組織力，可以看到是不是有鐵票可以開出來，但劣勢就是投開票所、不當動員等防弊機制要討論。

徐巧芯說，雙方一定會覺得哪個制度對自己比較也有優勢，盡力爭取都是對的，不能去要求對方放棄自己有利的條件，一定是大家要好好去談細節，真的沒有辦法談成，至少讓選民知道藍白雙邊都已經非常努力。

對於藍白合二次會，徐巧芯認為，在藍白雙方都有尋求合作國會過半、政黨輪替的共識之下，藍白合談下去的機會頗大；二次會第一個可能會談比例，真的不行就談細節，假如民眾黨完全不能接受民主初選，那在民調做法上是不是有調整機制？或是民眾黨可以接受一定比例的民主初選，那比例佔多少？這些都要上談判桌才知道。