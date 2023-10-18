美國總統拜登今天造訪以色列展現兩國團結，他並支持以色列說法，指巴勒斯坦武裝分子是襲擊加薩一間醫院的兇手，還批哈瑪斯（Hamas）只會帶來「苦難」。

法新社報導，拜登與以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）展開會談之際表示：「我對昨天加薩一間醫院遭轟炸深感悲傷及憤慨，依我所看到的，這起事件看起來是其他團體造成的，不是你們」。

他說：「但那邊有太多人，很難確定，所以我們必須克服許多事。」

就在拜登訪問中東前夕，加薩市（Gaza City）一座醫院遭昨天遇襲，造成數百人死亡。這是以色列連日空襲以報復巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）7日跨境突襲以來，死傷最嚴重的單一事件。

由哈瑪斯統治的加薩（Gaza）衛生當局表示，這波轟炸造成200至300人死亡，是以色列對該地區最新一波空襲所致。

以色列軍方則譴責巴勒斯坦武裝分子，指稱這是巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（Palestinian Islamic Jihad）發射火箭失敗造成，強調以色列將會提供證據。

拜登表示：「我們必須記住，哈瑪斯並不代表所有巴勒斯坦人民，且只會帶給他們痛苦。」

他也說，鼓勵尼坦雅胡確保救援能力，協助無辜的巴勒斯坦人民。

路透社報導，拜登親自造訪展現對以色列抗戰哈瑪斯的支持。不過，在加薩醫院遇襲後，阿拉伯國家領袖取消參加拜登原定的後續訪問行程。

拜登原定行程後半部將到約旦首都安曼與約旦、埃及、巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority）領導人舉行峰會，以加強對加薩的援助並避免戰爭擴大。