福地祐介戲中帶回去的講桌和《阿莉芙》同一個。（凱渥提供）

性格日籍男星福地祐介主演的電影《動物感傷の清晨》，劇中他有不少大膽裸露的性愛畫面，好身材一覽無遺也引起話題。導演王育麟在臉書貼文提到片中的一個場景，福地祐介飾演的外送員，在一個荒廢的地方找到一張講桌，費盡千辛萬苦搬回自己棲身之所，而這個講桌曾出現在導演與已故演員吳朋奉最後合作的作品《阿莉芙》中。

王育麟感性地寫道「燒掉阿莉芙裡的教會講桌，紀念亡友朋奉。」而燒掉這個講桌的正是劇中男主角福地祐介。這個隱藏的連結成為了觀眾和影迷們的一個驚奇時刻，王育麟毫不避諱地宣稱：「福地祐介以後會變成我的吳朋奉！」

這樣的讚譽和肯定，無疑是福地祐介演藝生涯中的一個重要里程碑，福地祐介得知後表示： 「我自己也是在電影上映之後，透過經紀人才知道在電影裡面，我的角色帶回去的講桌是在《阿莉芙》裡面出現的那一個。關於那一場戲，拍攝時我自己也覺得那一場戲情緒的波動也這部戲的關鍵之一，所以沒想到那一段有這樣的背景故事，我感到很榮幸。」《動物感傷の清晨》已於10月13日全台上映。