義大醫療與公益組織「越南微笑行動」（Operation Smile Vietnam）合作邁入第10年，今年再度攜手舉辦第12場義診，由整形外科部教學副部長陳建忠醫師領軍，選在順化市口腔醫院進行並贊助相關費用。經過10年的發展，義診從早期為唇腭裂病人修補裂縫，轉變為改善唇腭裂病人整體生活品質，並結合手術示範以協助當地團隊完成困難個案傳授手術技巧。

在越南，腭裂病人術後發音問題逐漸受到關注，語言治療師是幫助其溝通更自信、融入社會的重要角色。但越南語言治療人才缺口龐大，此行特別安排復健科蘇嫺技術組長與瑪利亞啟智學園李琇菁園長，指導三位越南治療師分享臺灣經驗。

為改善因缺乏設備而無法診斷治療腭咽閉合不全患者的現況，義大醫療引薦晉弘科技公司捐贈其自主研發的拋棄式鼻咽內視鏡給越南微笑行動組織，呼應政府「新南向醫衛合作與產業鏈發展計畫」政策，進行醫衛合作的同時，結合我國醫衛產業推廣臺灣品牌。

義診團隊與病人及家屬合影。（圖片來源：義大醫院提供）

除了服務唇腭裂病人，現場來了近30位先天性眼瞼下垂症的病人，根據文獻統計，先天性眼瞼下垂症發生率約為一萬分之0.7~1.99，因出生時上眼瞼肌功能出現問題，導致上眼瞼無法張開至正常高度，遮蓋瞳孔影響視力。然而越南中部醫療資源分布不均，手術費用高昂且能夠手術的醫師十分稀缺，患者只能靠抬頭才能看清周遭，嚴重影響學習與社交，若未能及時手術更可能導致視力退化最終失明。

經過一周的努力，12位臺灣團員與54位越南團隊完成145例門診評估為99位病人執行免費手術，幫助他們重拾自信眼神與笑容。本次活動首次結合義守大學共同參與，由醫學院梁正隆副院長帶領2位醫學系學生隨團參加，藉此拓展國際視野並增進人文關懷的精神。

此行特別感謝我國外交部以及駐越南辦事處的大力協助，以及晉弘科技股份有限公司與瑪利亞社會福利基金會瑪利亞啟智學園的鼎力支持，豐碩成果獲得越南承天順化省政府官方的高度肯定，更有5位越南年輕醫師希望前來臺灣進修。義大醫療期待臺越雙方能持續交流，藉由醫療服務及醫事人員培訓輸出臺灣醫療軟實力，造福越南民眾也提升我國國際形象，共創雙贏。