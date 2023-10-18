藍白合第一次會談相持不下，此時竟出現一插曲，侯友宜競選辦公室內有一尊手持青龍偃月刀的關公像，記者們17日參加侯辦媒體茶會時，關公手上的青龍偃月刀突然落下砸到地上，由於發生時機來得敏感巧合，引發各方熱議。國民黨桃園市議員黃敬平今(18日)在《大新聞大爆卦》節目指出，似乎是有攝影記者腳架碰到關公像，才導致關刀連結處脫落墜地。但也有收藏關公像的他提到，民俗老師曾說關公最好別拿刀為佳。

黃敬平表示，就風水學的角度，一般風水老師都會說，關公他拿著那個刀子，他朝向哪個方位，那邊一般都會有一些口舌，很容易會有一些糾紛。所以不管是在辦公室或是在家裡面，像自己在辦公室有一尊關公像，後來風水老師來了，「他就說，叫我把那個關刀拿下來！」

「不要讓他拿著關刀！」黃敬平指出，不管那個關刀是直豎著、或橫拿，他對的方位也是一門學問，像侯辦這樣斜斜的也看過。前立委郭正亮說「好像是防那個方向的小人？」黃敬平說「我的就是這種斜斜的，但是不至於拖到地上！」

黃敬平強調，風水老師就說，最好不要這樣，不管是朝著辦公室、由內往外擺，他建議把這個關刀拿下來，就是讓關公沒有握著關刀。

黃敬平提到，今天有一位記者胡智凱PO網說他有看到：「我這次要幫侯侯澄清，其實是有電視台人員不小心撞到啦，把固定關刀的黏接處（青銅色處）撞斷掉了。」當時就引發大家一陣驚呼，說怎麼會這樣？神蹟出現還是什麼顯靈？藍白合不妙了還是怎麼樣？

「也不要自己嚇自己啦！」黃敬平直言，這是一種心理建設，但是如果你往負面解讀，就是心理障礙。因為這是在侯辦發生的，就更加深了關公的忠義精神，也是希望以國家為大方向，那是不是可以好好的，像關公在曹操麾下，有時候是不是忍耐一下、忍辱負重，就用做的給大家看！

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