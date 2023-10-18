大陸國家主席習近平18日在北京與出席第3屆「一帶一路」國際合作高峰論壇的俄羅斯總統普丁舉行會談時表示，中方願與俄方繼續加強在多邊框架內的溝通協作，為維護糧食安全、能源安全以及全球產業鏈供應鏈穩定發揮更大作用，維護中俄兩國以及地區和開發中國家的共同利益。兩國元首還就以巴局勢等深入交換了意見。

央視新聞報導，習近平指出，普丁總統連續3次出席「一帶一路」國際合作高峰論壇，體現了俄方對共建「一帶一路」倡議的支持。俄羅斯是中國開展共建「一帶一路」國際合作的重要夥伴。中俄東線天然氣管道等重大基礎設施項目投入運營，為兩國人民帶來了實打實的好處。

習近平表示，中方願與俄方及歐亞經濟聯盟各國一道，推動共建「一帶一路」與歐亞經濟聯盟對接，開展更高水準、更深層次的區域合作，希望中蒙俄天然氣管道項目盡早取得實質性進展，開展好「萬里茶道」跨境旅遊合作，把中蒙俄經濟走廊打造成一條高品質聯通發展之路。

習近平強調，發展永久睦鄰友好、全面戰略協作、互利合作共贏的中俄關係不是權宜之策，而是長久之計。明年是中俄建交75周年。中方願與俄方一道，準確把握歷史大勢，立足兩國人民根本利益，不斷充實雙方合作的時代內涵。中方支持俄羅斯人民走自主選擇的民族復興道路，維護國家主權、安全、發展利益。雙方要推動中俄務實合作高品質發展，積極開拓戰略性新興產業合作，以2024－2025年中俄文化年為契機，舉辦更多豐富多采的文化交流活動。

習近平指出，不久前，金磚國家實現歷史性擴員，展現了開發中國家推動世界多極化、國際關係民主化的信心。中方支持俄方明年辦好金磚國家領導人喀山會晤，願與俄方繼續加強在聯合國、上海合作組織、二十國集團（G20）等多邊框架內的溝通協作，為維護糧食安全、能源安全以及全球產業鏈供應鏈穩定發揮更大作用，維護中俄兩國以及地區和開發中國家的共同利益。

普丁表示，習近平主席10年前提出的共建「一帶一路」倡議取得巨大成功，已經成為世界公認的重要國際公共產品。今年3月，習近平主席對俄進行成功國事訪問，我們就許多重大問題進行了深入溝通，達成的共識正在得到認真落實。國際形勢的演變完全印證了習近平主席做出百年未有之大變局的戰略判斷。

普丁說，俄方願與中方密切在金磚國家等多邊機制內的溝通協作，捍衛以國際法為基礎的國際體系，推動建立更加公正合理的全球治理體系。世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，俄方堅定奉行一個中國政策，堅定支持中國維護國家主權和領土完整。俄方願與中方以明年慶祝兩國建交75周年為契機，進一步推進俄中全面戰略協作夥伴關係發展。