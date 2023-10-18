基隆市朱姓男子昨日（17日）前往派出所要借錢，遭到值班警員拒絕，沒想到離開後20分鐘，竟帶汽油、打火機折返，在派出所前倒汽油企圖縱火，警員聞到汽油味立即上前壓制，警方今天（18日）依公共危險罪嫌送辦，檢方複訊後，向法院聲請羈押。

基隆朱姓男子（約60歲）昨天晚間9時許，走到基隆一分局南榮路派出所，進入值班台內，就開口表示要借錢，但是因為沒有說急用零用金的理由，警員予以拒絕，朱男髓即離開。

20分鐘後，朱男又再度進入派出所，值班警員發現朱男手拿著可疑液體的寶特瓶，朱男一言不發，就直接將液體灑在值班台，警員聞到汽油味，立即上前將人壓制，這時才發現朱男手握打火機，企圖點燃汽油，所幸當時反應迅速，才沒釀成災害。

據了解，朱男近期因為因交通違規，加上跟警方借錢未果，才會攜帶汽油到派出所縱火洩憤，檢方複訊後，認為朱男有反覆實施犯罪之虞，今天下午向基隆地方法院聲請羈押。