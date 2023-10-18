台灣已歷經7次總統直選，2024年總統大選， 也已剩下不到3個月時間。前立委郭正亮表示，台灣選上總統的人有兩個特質：黨主席通常都是全力幫總統參選人的，還有政黨的不分區提名，也都會讓總統參選人來參與。

郭正亮今(18日)在中天《大新聞大爆卦》節目中表示，台灣選上總統的人通常有兩個特質。第一個特質就是，黨主席通常都是幫總統參選人的，或是總統參選人自己就是黨主席，像是吳伯雄幫了馬英九、林義雄幫了陳水扁、蔡英文退位讓賴清德當黨主席。黨主席就是全力幫助候選人，不要有自己的私念或想法。

郭正亮接著表示，台灣選上總統的第二個特質就是，因為黨主席是全力幫總統參選人，所以政黨的不分區提名，也都會讓總統參選人來參與。比如資深媒體人趙少康說，就讓前高雄市長韓國瑜來當不分區第一名，這有什麼不好，搞不好侯友宜心裡認為這樣是好的，也許鴻海創辦人郭台銘的5％支持度可以回流。因為就是要讓韓國瑜有角色，站台或是未來政權有重要角色，這意義完全不同，韓粉當然看得出來這個區別，站台就是義務，可是如果韓國瑜有角色，就全力為你拚。

郭正亮點出，現在賴清德掌握不分區立委，全黨幫他處理不少麻煩事，行政院現在都配合他。民眾黨主席柯文哲也全力一把抓。但不知道為什麼國民黨不幫侯友宜加持，不分區立委就是一個重要工具。