女星Albee（范乙霏）擁有精緻臉蛋及火辣身材，她經由選秀節目《我愛黑澀會》出道，陸續做過《全民最大黨》、《歡樂幸運星》、《天才衝衝衝》的助理主持，也嘗試拍攝影視作品和舞台劇；日前她透露留學時和一位大12歲的外籍老師差點擦出愛火，外界紛紛認為是詐騙或對方非單身，希望她不要戀愛腦，Albee也回應了。

36歲的Albee日前在節目《11點熱吵店》提到前陣子去加拿大念語言學校，結果喜歡上學校的老師，對方48歲大她12歲，彼此互相有好感，且對方用中文對她說「我愛妳」，Albee反問對方說什麼，對方接著用中文表示想要一個起司漢堡，讓Albee覺得對方慌亂的舉動很可愛，最後Albee畢業寫了一張很大張的卡片和禮物給老師，對方也回了一張卡片表達情感，但對方時常會搞消失，讓大家直呼老師可能有鬼，有可能已經結婚或有另一半了。

（來源／影片取自11點熱吵店YouTube，如遭刪除請見諒。）

網友們也認為：「Albee傻傻的，其實很多外國人教亞洲學生英文都不安好心眼」、「Albee真的是好傻好天真的女人⋯」、「也太戀愛腦」。不過似乎也造成誤會，Albee在社群上澄清「請各位不要再傳訊息來恭喜我了，人家還在自由戀愛的市場裡玩耍耶，愛有很多種樣貌跟形式，感謝所有美好的相遇，本鵝依舊是單身貓一隻，Peace」，表示沒有被騙財騙色，和外籍老師什麼事都沒有發生，形容「只是一段神奇的靈魂夥伴相認之旅」。她也在Threads發文「你懂什麼？ 我才不是什麼戀愛腦，我是一戀愛就無腦」，大方自嘲。