大地酒店原價17，380元的一泊一食住宿券，旅展限定單張8999元，優惠狂砍52折。（北投大地酒店提供）

大地酒店客房內皆備有頂級寶格麗BVLGARI沐浴備品、Dyson吹風機、小美犀語音智能助理。（北投大地酒店提供）

「大地湯氛套券」1套7張7560元，平均1張1080元，比原價1800元的雪景大眾風呂省下約720元。（北投大地酒店提供）

旅展不敗商品「大地美饌餐券」1套8張6600元，1張「美饌券」可折抵消費1000元，相當於84折優惠。（北投大地酒店提供）

雙人下午茶券每套5張7900元，購買1套即贈送1張淡季平日雙人下午茶招待券，平均1張午茶券1317元。（北投大地酒店提供）

疫情降級後，民眾紛紛展開報復性旅遊，全台規模最大的「2023ITF台北國際旅展」，將於11月3日至6日一連4天在南港展覽館盛大登場。北投大地酒店10月20日起搶先推出線上旅展，住宿、泡湯、美食餐券，優惠最低下殺52折起，品牌更加碼祭出買5吸客。此外，ITF實體攤位，品牌有展場限定的「湯屋＋雙人套餐券」、「SPA＋大眾風呂」、「湯屋＋下午茶券」等經典品項，通通64折起跳，每日限量50組。

秋冬是泡湯旺季，溫泉旅宿業在旺季時，供小於需，價格通常不會拉低。然而年度最大檔的「ITF台北國際旅展」，就像百貨公司的週年慶，觀光旅宿業者往往有許多超值優惠釋出，民眾想要省荷包泡湯或出遊，可考慮旅展時入手平常捨不得買的商品，兼顧荷包與休閒玩樂。

【一泊一食住宿券最低52折起 加碼買5送1】

旅展重頭戲之一絕對是住宿券，大地酒店原價17380元的一泊一食住宿券，旅展限定單張8999元，優惠狂砍52折，內含雙人入住奇岩客房一晚、雙人份早餐外，房內皆備有頂級寶格麗BVLGARI沐浴備品、Dyson吹風機、小美犀語音智能助理；館內大眾風呂、露天泳池、水療SPA、健身房均可免費使用，宵夜時段還有悠閒愉快的Happy Hour。4至9月平日入住更加贈雙人下午茶1套或房型免費升等，超值好康還有買5張加贈1張「淡季平日一泊一食住宿券」

另有原價21516元的一泊二食住宿券，單張售價11999元，相當於原價56折，住宿條件同一泊一食外，另可彈性選擇「月兒彎彎」或「喜歡」西餐廳的午餐或晚餐2客，每客套餐值1880元加1成，同樣買5張加贈「淡季平日一泊二食住宿券」1張。

【泡湯券單張現省720元 買1套贈風呂券1張】

北投最著名的就是白磺泉美人湯，想要單純泡湯的民眾可選「大地湯氛套券」，1套7張7560元，平均1張1080元，比原價1800元的雪景大眾風呂省下約720元，此外，每購買1套即加贈4到9月平日大眾風呂券1張。1張「湯氛券」可享受原價1800元的雪景大眾風呂；2張則可使用原價3500元的獨立湯屋2小時；3張可兌換原價4400元的SPA60分鐘護理療程加芳療室內泡湯30分鐘。

此外，喜歡美食搭泡湯組合的人，則有1套4張「大地湯饗套券」，售價8800元，購買1套就加贈4到9月平日大眾風呂券2張。1張「湯饗券」可兌換「喜歡」西餐廳1580元套餐1份及4小時的大眾風呂體驗；2張可兌換「月兒彎彎」雙人套餐加獨立湯屋90分鐘，不論是情侶或家人一起使用都非常適合。

【美饌餐券祭84折優惠 午茶券買1套送1張】

大地酒店的美食有口皆碑，旅展不敗商品「大地美饌餐券」1套8張6600元，可於旗下「北投奇岩一號」、「月兒彎彎」及「喜歡廳」等3間餐廳使用；每間餐廳皆大量使用在地食材，並獲得環保餐廳認證。1張「美饌券」可折抵消費1000元，相當於84折優惠，買2套再送「月兒彎彎」涮涮鍋1580元套餐券1張。

眾多粉絲敲碗許久的雙人下午茶套券，首次於今年旅展隆重推出，由「喜歡」西餐廳點心房李建嶔主廚率領團隊，依不同時令季節，嚴選當季時蔬、鮮果，再根據食材特色設計出造型精緻、層次豐富的午茶美饌。雙人下午茶券每套5張7900元，不分淡旺季、平假日均可使用，且購買1套即贈送1張淡季平日雙人下午茶招待券，相當於平均1張雙人午茶券僅1317元，頗為超值。