農業部公布進口問題液蛋流向，竟包括許多食品大廠，國民黨南投縣議員暨立委參選人游顥，18日痛斥民進黨政府不把台灣人當人，一再讓民眾食用有疑慮的食品，簡直「罪大惡極」，要求南投縣衛生局嚴格監督問題蛋流向，確保縣民食安。

游顥指出，依據農業部提供的資料顯示，有些業者將進口的問題雞蛋混合本土雞蛋之後，直接將產地標示為台灣，也有業者直接變更進口國，這些都是為了圖利而欺騙消費者的行為，食藥署都在記者會中坦承確實發現部分液蛋有標示錯誤，但農業部卻仍輕描淡寫，說只是產地標示錯誤。

游顥認為，進口問題雞蛋已經讓民眾人心惶惶，農業部卻無視國人健康，對於液蛋進口商變更產地的標示，還不以為意，甚至企圖為業者脫罪，害消費者吃下有健康疑慮的雞蛋，簡直是罪大惡極！

針對中華民國餐盒食品商業同業公會全國聯合會要求學校全面解除液蛋的禁令，游顥表示，為了讓學童能安心吃營養午餐，將要求縣政府嚴格把關，且要全面監控，嚴防進口毒蛋流入縣內各大小餐飲業者。

對於液蛋的使用，縣府衛生局表示，並未全面禁用液蛋進入校園，但為確保學童用餐安全，衛生局仍會不定時抽查，嚴防學校使用到進口毒蛋。