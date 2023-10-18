在野整合成為總統大選關鍵議題，民眾黨堅持民調決勝負，國民黨則拋民主初選議題反制，藍白合暫時陷入僵局。《大新聞大爆卦》節目網路調查，針對「侯辦強調整合折衷方案可行性，你覺得藍營怎麼做可增加善意？」支持「侯、柯主帥自己坐下來，什麼方案都行」佔最多的58％。

《中國時報》社論強調，兩黨不應再為枝節問題互嗆，應盡快進行第二回合的會談，由侯友宜和柯文哲直接對談，以國家整體發展為重，折衷妥協，促使藍白合立即成局，則台灣幸甚、民眾幸甚。還提到：「民調制或是初選制，不必拘泥在你輸我贏的本位立場，只要公正、可行即可！」

《大新聞大爆卦》18日舉行網路投票，題目是「侯辦今早上廣播節目，不斷強調整合『折衷方案』可行性，你覺得藍營怎麼做可增加善意？」

主持人馬千惠公布累積2992票的調查結果，選項一「黃、金身退，輕聲細語比較高品質」佔12％；選項二「侯、柯主帥自己坐下來，什麼方案都行」佔最多的58％；選項三「國民黨主動找韓、郭，展現整合誠意」佔19％；選項四「坐高鐵去找柯媽媽吃飯，聽媽的話」則佔10％。