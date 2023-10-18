岑永康為主演的沈浸式定目劇《一村喜事》現身宣傳。（金星文創提供）

岑永康與老婆張珮珊、兒子Ethan一起參加女兒Sammi畢業典禮。（摘自臉書）

岑永康與老婆張珮珊、兒子Ethan一起參加女兒Sammi畢業典禮。（摘自臉書）

離開主播檯超過12年的岑永康，首次主演舞台劇，就擔任沈浸式定目劇《一村喜事》男主角，飾演辦桌嫁女兒的村長爸爸；巧合的是，他戲裡與戲外以及女兒的年齡剛好都是50歲與20歲！他18日受訪時笑說，9月才赴紐西蘭奧克蘭大學參加女兒畢業典禮，哭到「梨花帶淚」被網友取笑「將來嫁女兒怎麼辦」，沒想到馬上接到劇團邀約，演的就是要嫁女兒的王村長，「男人崩潰的情緒可以先分散一點！」

岑永康與結婚23年的老婆張珮珊曾是夫妻檔明星主播，他說，12歲時，父親就因劈腿外遇被媽媽放生，他是在單親家庭被媽媽辛苦撫養長大，因成長過程從沒享受過父愛，對爸爸這角色沒有好印象，也沒想要當爸爸，但當年為了「騙婚成功」，他勉強答應想生4個小孩的張珮珊，願意生兩個，甚至在老二早上11點出生後，他當天下午4點就馬上去結紮。生小孩後，他也沒有成為好父親的把握，直到小孩3、4歲大，他才發現自己在當爸爸的過程中真心愛上爸爸這角色，「在小孩要跌倒前，會自然伸出手接住，讓孩子倒在自己懷裡，我是開心的，愈來愈從互動中發現我也是可以有父愛的男人，之前覺得他們有母愛就夠了」。

他說自己受到眷村第二代的媽媽影響，以前眷村爸媽的業務功能之一就是打孩子，小孩哭得愈大聲，好像就表示自己有在教孩子，因為自己是被打罵長大，一開始對待自己的小孩也是那一套，在家裡扮黑臉、負責管教打罵，在大女兒4歲以前，他一直都是嚴父角色，因忙於工作，跟小孩也鮮少互動，直到2006年舉家搬到紐西蘭壯遊、住了1年，才開始跟孩子有了更多互動。

「女兒5歲上小一，我每天送她去上課，看到老外送小孩上學時，都會幫孩子拿書包、開車門、摸摸頭、拍拍肩再親親親，上演十八相送，有一天在校門口，在我車子後面剛好是女兒同學，對方爸爸下車後對孩子又摟又抱又親，女兒轉頭看我這爸爸還在車上，那表情⋯⋯就是有同儕壓力，我就下車了，給她一個抱抱，想說演一下，結果很妙，變成之後送她上課都要固定這樣，多抱幾次後，她開始會跟我抱抱，我也發現摸孩子米其林般的手很好摸，他們開始會自己跑到我懷裡跟我互動、聊天。那股暖流，是以前未曾想過當爸爸會有過的感覺，因為我跟自己爸爸沒這樣抱過」。

「就是3個字，『被需要』，我過去的生命中沒有被需要過，有了女兒、兒子後，發現在責任之外，還能有那麼多期待、歡笑、眼淚等一起堆疊起來，厚實了我的人生彩度與厚度！」

而他也在與孩子的互動過程中，愈來愈覺得開心，甚至與神隊友老婆為了多陪伴小孩，而自動放棄一起搭擋播出的晚間新聞黃金時段，兩人拆開，就是為了孩子總是可以有爸爸或媽媽在家陪伴，他們甚至為了陪孩子過重要的暑假，還各自掉了一個原本主持的節目，但收穫到的是每個孩子重要的片段他們都參與到了，情感也更緊密。「兒子帶我們去參觀學校，他180了，母子走在我前面，十指緊扣走在校園裡，兒子不會覺得害羞或丟臉，我看著那畫面覺得很棒！」回台灣之前，他與考取紐西蘭航空、現在法律事務所當法務助理的女兒在被窩裡擁抱一下，「只能用S、O、N、G，爽（台語）形容！」

說起話來滔滔不絕的岑永康，被拱可以去主持脫口秀，他笑說：「得先經過太太那一關！」自曝以前播新聞時最怕筆電裡的訊息燈號亮了，「因為太太覺得我口齒不清，覺得我能當主播是奇蹟！每次她發現我念錯字、口齒不清就要傳訊息來嫌我」。不過他自我安慰地說：「還好，我是屬於電視機關靜音都好看的！」全場笑翻，他解釋：「娶個女主播，自信心會損失，因為她講話標準、口齒清晰，工作能力又不輸我，還主持談話政論節目，我總要想到自己滿強的部分，自己找生路，不然怎麼活！」

他也透露從拿到舞台劇劇本那天開始，太太張珮珊就不斷督促他：「你到底知不知道角色在幹嘛？你看劇本了沒？」每天講、每天提醒，某一天他開車時，她就直接告訴他「你演的村長是50歲，現場辦桌大概10桌，你在第幾幕的時候會出來……她比我認真很多！可能她現在台詞都背起來了，從以前播新聞就這樣！」他說太太張珮珊是雙子座，所以他喜歡嘗試不同角色，「不然她容易膩，怕她喜新厭舊把我甩了。她現在已經在想下次彩排時她要做什麼甜點了，她覺得不能只是來看，要有參與感！」

岑永康說，疫情前一年，兩個小孩去紐西蘭唸高中、大學，太太去伴讀，「去年正式結束伴讀、回來伴我，我們兩個開始正式進入空巢期，要沒事找事做，她很會開發很多共同嗜好，我40歲開始參加鐵人三項，她以前是連逛街都一定要在有冷氣的地方、不喜歡流汗的人，但她願意陪我去參加比賽，然後隔天一起去旅遊，她參與度算高，願意在每個比賽的終點站及轉換點等我、幫我拍照，我知道她會在終點拿照相機等我，我就必須跑著回去！」

他說當年兩人交往4個月就閃婚，婚前即發揮記者本性，像參加方念華主持的《看板人物》一樣專訪對方，很有效率地把對方喜好、習慣全摸透、溝通清楚，所以結婚23年，唯一會吵架就是剛結婚、一起播新聞那段時間，吵的內容大概是對於誰該講什麼、怎麼播，後來拆夥分別播新聞後，20多年的婚姻裡真的很少吵架，「因為我們的點都非常清楚，她沒有犯錯與容忍空間，她不會犯錯！她對我的要求也沒錯，謝謝她幫我調整成別人眼中較好的男人，我以前不是風評很好的男生，當開始跑社會新聞、會吃喝玩樂，她不會限制我喝酒，但要求我有本事喝、隔天早上就要照樣播新聞、連線，不能影響工作，『不然我就看不起你』，我是愛面子的人，被她看不起有愧自尊心，她還會全程拍下我喝醉的樣子，隔天說『你自己看完影片再來跟我講』，剛好碰到我這種要臉的，就很有效」。

舞台劇《一村喜事》由岑永康、湯志偉、羅美玲、高蕾雅主演，12月將於空軍三重一村帶領民眾穿越時光回到1979年，參加來自北平的王村長嫁女兒的婚宴大事！除了結合復古辦桌、沉浸式戲劇，還有滿漢全席眷村與台菜，將帶給觀眾視覺和味蕾的雙重享受。