俄羅斯國防部昨天宣布，兩架俄國長程戰略轟炸機Tu-95在日本海的公海上空飛行約7小時，兩架蘇愷-35戰機伴飛護衛。日方今天公布飛行路線圖，並表示當時派出戰機緊急升空因應。

日本防衛省統合幕僚監部（類似國防部參謀本部）今天公布，10月17日上午到下午間，俄軍兩架Tu-95及兩架戰機從日本海朝日本領空飛行，在抵達石川縣能登半島外海上空時轉為朝東沿日本領空附近飛行，並在北海道大島外海上空轉往西方，朝俄國陸地飛返。

之後兩架Tu-95及兩架戰機再度朝日本海飛行，在北海道奧尻島外海上空轉向朝北後，沿日本領空附近飛行，並在北海道留萌外海上空轉西朝俄國陸地方向飛返。

日本航空自衛隊派出隸屬中部航空方面隊等戰機緊急升空因應。

日本讀賣新聞報導，俄羅斯國防部10月17日宣布，兩架Tu-95在日本海的公海上空飛行約7個小時，並有兩架蘇愷-35（Su-35）戰機伴飛護衛。俄方主張是「嚴格遵守國際規則」的定期飛行。

俄軍的Tu-95今年8月也曾在日本海公海上空飛行。

TBS電視台報導，俄國在總統蒲亭（Vladimir Putin）10月17日起訪問中國北京，及外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）今天起訪問北韓的情況下派出戰略轟炸機飛行，似有牽制美國與日本的意圖。