日本是最受台灣人喜愛的旅遊之地，但四國卻不像東京、九州、大阪和北海道那樣受歡迎，幾乎沒有遊客，就有赴日10天9夜網友直言人少的超乎想像。事實上就有部落客前往四國旅遊，直言當地蕭條情況比聽說得更慘，周六晚上7點的商店街一片死寂，馬路上車子更是稀稀落落。

一名正在日本10天9夜遊的網友在PTT八卦版發問「日本四國為什麼都沒什麼人去？」，他表示自己安排了四國行程，第一天從高松機場到市中心就覺得人少的誇張，飛機上不到30人，火車站附近的商圈人潮稀稀落落，偶爾會碰到台灣人與韓國人，但外國人幾乎沒看到，雖然因此也逛得很舒服。「四國不錯玩又便宜，為什麼沒人去？」

鄉民紛紛留言：「連日本人自己都不去」、「四國就是日本的超級鄉下」、「四國人都跑去東京或大阪了啊」、「四國現在唯一的價值就是去島波海道騎腳踏車」、「丸龜都活不下去的地方」、「瀨戶內海很美，沒了」、「不租車自駕會很痛苦」。

事實上，大陸知名旅遊部落客「老宋」年中才前往四國遊玩，從尾道出發，騎腳踏車穿過島波海道後抵達四國，當時他就發現，四國城市大馬路上車子稀稀落落，還有許多廢棄的房屋，其中四國第五大城今治市區的商店街，在理應最熱鬧的周六晚上7點，竟然烏漆麻黑，沒有遊客，也沒有店家開門，相當蕭條。

「老宋」查詢資料後發現，今治商店街在80年代末期還有360間商店，如今只剩下不到50間，這50間又有一大半已經熄燈。他穿越大街小巷，一路上幾乎都碰不到人，偶爾跟幾個中、老年人擦身而過，就連白天，馬路上也是異常安靜，偶爾有幾台車經過，直言確實有點震撼與感慨。