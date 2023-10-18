2024總統大選，藍白陣營怎麼合作議題，仍無共識。《中國時報》今(18日)社論提出，國民黨、民眾黨兩黨不應再為枝節問題互嗆，應盡快進行第二回合的會談，由國民黨參選人侯友宜和民眾黨參選人柯文哲直接對談。《大新聞大爆卦》節目今天(18日)進行網路調查，針對「《中國時報》今天社論提出主帥親自談，你是否支持藍白繼續合作雙贏？」結果66% 認為「是，支持藍白繼續合作雙贏，侯必須有自己主見」。

中天政論節目《大新聞大爆卦》今(18日)舉行網路投票，題目是「《中國時報》今天社論提出主帥親自談 你是否支持藍白繼續合作雙贏？」24分鐘累積1916票，66% 認為「是，支持藍白繼續合作雙贏，侯必須有自己主見」；20%的網友無意見，反正有『那』個人我才投」；14%認為「否 ，堅持初選，否則不用再談」。

針對《中國時報》社論提出的主帥親自談，前立委郭正亮分析表示，柯文哲問題不大，侯友宜要拿出他的魄力，說他要自己談。若侯、柯兩人始終沒辦法見面，沒辦法直接談，像《中國時報》社論提出的主帥親自談， 就只能期待損害控制要愈低愈好。

郭正亮認為，未來一定會發生一種狀況，國民黨區域立委很多，每一區都有，當然希望得到民眾黨的票。因為大部分選區，民眾黨是沒有提名，就會希望柯文哲來站台。可是萬一到時柯文哲、侯友宜對著幹，兩人都在選，朱立倫怎會讓柯文哲站台，到時侯友宜和國民黨主席朱立倫的利益跟區域立委不一致，要怎麼辦？