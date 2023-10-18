李銘忠謙虛認為自己火侯還不夠入圍金鐘。（凱渥提供）

對手演員王柏傑沒入圍，李銘忠替他感到可惜。（Disney＋提供）

面對老友驟逝，李銘忠已經生死看淡。（凱渥提供）

「大馬視帝」李銘忠以《台灣犯罪故事–生死困局》犯下滅門血案的「沈昌戎」一角，首度入圍金鐘獎，將爭奪視帝。他的哥哥李銘順已是2屆金鐘視帝，哥哥當時看完他的演出忍不住驚嘆，誇他：「很厲害，這次有機會喔！」李銘忠開心表示：「被哥哥肯定比得獎還高興。」交往多年的女友比他早得知入圍消息，當下立刻傳訊息恭喜他，「她嗨翻了。」他也透露和女友的婚禮都在籌備中，沒有原地踏步，但不著急。

其實李銘忠在2019年曾以電影《狂徒》入圍台北電影獎最佳男配角獎，他只演了6場戲就入圍，當時謙稱自己火侯不夠。過了4年入圍金鐘視帝，他仍謙虛說沒想到能入圍，感到不可思議：「我還是不夠火侯入圍金鐘，因為這是我在台灣發展以來，第一次演這麼吃重的角色，對我來說像是考試，是不是真的到位我不太確定。」但他很感謝4年前入圍台北電影獎，讓他之後接演的角色越來越精彩。

李銘忠和同樣入圍視帝的吳慷仁首次合作就是電影《狂徒》，這回一起搶視帝寶座，他認為吳慷仁是很穩很優秀的演員；另一位《模仿犯》演員姚淳耀也入圍視帝，呼聲同樣很高，李銘忠大讚姚淳耀後勁很強，「他後來真正露出壞人本色後勁很強，我看了一直Wow。」

可惜的是同樣表現亮眼的對手演員王柏傑沒有入圍，李銘忠嘆說王柏傑的角色和他演的「沈昌戎」就像連體嬰，拍攝上王柏傑給他非常多交流，「他真的很厲害演得很好，沈昌戎可以被看見，柏傑的功勞很大，沒入圍我覺得很失望。」但他得知王柏傑入圍金馬獎影帝，替他感到欣慰。

李銘忠至今多接演反派角色，他並不會對演反派感到厭倦，認為每個角色都有不同的人性，壞人也有不同壞的方式，他認為最大的挑戰就是把每個角色演活。而每回演壞人，他都會和角色保持距離，清醒思考並提醒自己不能陷入，「可能這樣講沒有很專業，但我目前都很清醒，因為我知道只要陷入角色，就會嚇到身邊愛我的人。」

日前大馬資深綠葉張詠華（Sam哥）驟逝，李銘忠也在臉書公開悼念老友，他說因為Sam哥的離世，他反而能把人生看淡，活著就要享受、珍惜當下，甚至已經把後事向家人交代好，「我都會跟家人討論，如果我突然離開，保單受益人是誰，理賠要給誰，我已經分配好了。」