許多人在美式賣場好市多消費時，都會順帶購買一些熟食回家享用。一位男子近日在好市多買了「美式辣雞翅＆翅小腿」，回家秤重後卻發現重量只有811公克，比包裝宣稱的928公克少了許多，讓他忍不住質疑自己被坑了，貼文曝光後引發熱議，不過有內行人指出，包裝上的928公克指的是原本包含醬汁的袋裝重量，他分裝後數字自然會有出入。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，他在好市多北台中店購買1袋「美式辣雞翅＆翅小腿」，回家分裝時卻發現重量僅811公克，跟標示的928公克少了117公克，讓他好奇上網詢問，「請問上面寫的重量應該不是煮熟前的重量吧？如果不是，那我還真的被坑了」。

對此，許多網友紛紛回應，「覺得這個裡面翅的部分有越來越少，腿變多」、「事實上最近好市多出差錯很多，連牛肉也是不足量，已遇到2次了，再遇第3次打電話跟客服反應了，請大家多多注意」、「袋子至於差117克嗎？」、「好市多的空氣，包在裡面比較重啊，含會費了」。

不過也有老饕說明，「你的醬汁沒算到，而且要原袋秤才行」、「你應該是要秤原裝，不是分裝」、「湯汁也算重量」、「連袋子秤重，好市多很多都是含包裝的重量，有些肉連塑膠盤都算在內」、「要連袋子連湯汁秤，我之前秤牛肉時，才發現我買了好貴好貴的保鮮膜跟保麗龍盒」。