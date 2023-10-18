「起士公爵」推出專屬哆啦A夢俏皮藍可愛提盒，2款口味搭配不同的哆啦A夢可愛模樣，滿額還能享免運優惠。(起士公爵提供)

哆啦A夢粉絲真的要手刀搶。蛋糕品牌「起士公爵」第一波「哆啦A夢乳酪蛋糕」，一上市就秒殺完售，近期再推出萌翻指數100％的「哆啦A夢爆米花」禮盒，共有濃郁鹹香的特濃起士與香甜暖心的焦糖牛奶2款口味，首發限量500盒，送禮自用兩相宜。

爆米花是許多人看電影與追劇不可或缺的零食，甜鹹口味各有擁護者。「哆啦A夢爆米花」推出鹹、甜2款口味的爆米花，不管愛吃甜還是愛吃鹹，通通滿足。業者表示爆米花還添加了健康營養成分，美味又低負擔。

其中「哆啦A夢聰明滿分爆米花・特濃起士口味」，嚴選紐西蘭特濃起士、添加記憶滿點蒔蘿籽萃取，每一粒渾圓飽滿的爆米花，均勻裹滿誘人鹹香起士，伴隨著尾韻微甜的完美層次，每一口都讓人意猶未盡。另一款「哆啦A夢頭好壯壯爆米花・焦糖牛奶口味」則以誘人醇厚的焦糖搭配牛奶好鈣，美式經典奶香焦糖香氣逼人，還能吃進維生素D與鈣質，鬆脆可口。2款都適合奶素者享用。

好吃也要好看，「起士公爵」推出專屬哆啦A夢俏皮藍可愛提盒，以及粉色、鵝黃色2款專屬包裝袋，2款口味搭配不同的哆啦A夢可愛模樣，可愛到讓人想尖叫。即日起官網預購禮盒，滿額還能享免運優惠。