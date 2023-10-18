疑似詐騙車手的林姓男子於10月12日凌晨1時許向警方報案，稱他被34歲蔡姓男子等3人帶到旗山區某處工寮，3人不僅限制行動自由並毆打他成傷。旗山警方於今（18）日偵破此案，由於此案還有諸多疑點，警方訊後依妨害自由及傷害罪嫌移送橋頭地檢署偵辦，並經檢方複訊認定犯嫌等人有串證之虞而聲請羈押獲准，全案正擴大偵辦中。

警方調查，林姓男子日前因為債務糾紛，被蔡男、47歲陳男、40歲黃姓男子帶到旗山區的某處工寮，予以限制行動自由並毆打成傷。林男趁隙打給女友求救，女友再向警方報案。

警方懷疑這是一起黑吃黑事件，林姓男子疑似私吞車手收款的金額，所以被蔡男等人帶到工寮問話並毆打。至於林男私吞多少款項，還需進一步釐清。

蔡男等人到案後，對於警方的訊問避重就輕。據警方了解，疑似施暴的地點還有南部一名縣議員的服務處，但涉案的蔡男等3人對此都沒有正面回應。警方訊問後，依妨害自由及傷害罪嫌移送橋頭地檢署偵辦，並經檢方複訊認定犯嫌等人有串證之虞而聲請羈押獲准，全案正擴大偵辦中。