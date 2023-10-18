《單身即地獄》製作人金在元。（三立提供）

好看娛樂資深製作人湯宗霖。（三立提供）

第58屆金鐘獎將於今、明2天登場，18日舉行「國際工作坊」，綜藝專場邀來韓國人氣節目《單身即地獄》製作人金在元與曾參與《全明星運動會》、《營業中》系列等多檔台綜的資深製作人湯宗霖實境節目背後製作祕辛，2人都認為「選角」是節目是否能成功的最大關鍵，金在元笑曝99％都是因為太過「照騙」而被淘汰。

《單身即地獄》找來單身的俊男美女，在荒島度過9天8夜，積極尋覓對象，因充滿戲劇性的發展，成為首個闖入Netflix全球榜前10名的韓國節目，也捧紅許多素人。提到事前準備過程，金在元說大概試鏡了上百名網紅，「現在社群網站很發達，我們會在IG上找人，再私訊問有沒有意願參加，但發現很多都是本人跟照片差非常多」，花5個月左右才終於定案。他也提到因為是「實境秀」，工作人員不太會介入，去誘導誰跟誰配對，但還是得兼顧趣味性，「一開始就很順利找到對象的話，節目就沒看點了」，所以得規劃一些遊戲，讓大家多多交流和互動。

至於為何韓國的戀綜可以受到這麼大的歡迎，金在元先是笑說，自己其實也相當好奇，在他看來應該是韓國年輕人比起過去，更能直率地表達自己內心的情感，也稱，最終配對的結果並不是最大的看點，而是在被拒絕後的失望、憤怒或忌妒心，這些情感通通都展現出來，才是最吸引人的部分，並提到，剪輯時，最重要的是得清楚交代出每個人的情緒起伏的原因，才能成為一個讓大家有共鳴的節目；湯宗霖也附和道「實境節目最重要的不是結果是過程，遇到這些事情他們的反應是什麼，面對錯誤中如何解決，所以得設計情境讓他們去發揮，且得取得被攝者的信任，讓他們相信你是希望內容變好看才設計的環節，不是故意要去整你」。

金在元也透露，《單身即地獄》其實是他在JTBC電視台任職時提出的企畫案，可惜最終沒被選上，當時他規畫預算相當低的內容提案，也是利用天堂島與地獄島的概念來構思節目，後來他在前輩的建議下，將企劃交給Netflix後，「而且他們願意提高預算製作，原先的概念也變得更加夢幻」，不少人也好奇總製作金費，金在元先是說「因為跟Netflix有簽合約，無法告訴大家」，但也坦言「韓國節目製作費大概落在7、8千萬韓元，Netflix確實比電視台自製的高出2、3倍。」並稱一開始其實是對於高預算的製作感到很惶恐，覺得背負了更大的壓力，幸好播出後反響熱烈，他也相當感謝Netflix給予極大的創作自由。