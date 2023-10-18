居住在新北的胡姓男子與其游姓女友昨天南下台中過夜，今天下午在西屯區某汽車旅館退房後，竟被熟識的何姓男子尾隨開槍，胡男雙腳中彈，卻未在台中就醫，而是一路開車北上，傍晚5點多到板橋亞東醫院就醫，台中市政府警察局第四分局接獲通報後立即展開調查，進一步釐清案情及背後動機。

四分局黎明派出所今天下午2點半左右接獲游姓女子報案，稱與胡姓男友從北部南下，今天駕車行經市政南一路近河南路時，遭何姓男子從後方追撞停駛，何男朝車內開2槍後駕車離去，造成胡姓男子左膝及右腳踝遭受槍傷但無生命危險。

胡男中彈後未在台中就醫，竟忍痛駕車返回新北，四分局立即成立專案小組迅速調查掌握身分及追查，開槍的何男今天下午4時20分左右攜帶做案槍枝及子彈到新店分局投案。

警方指出，雙方都住新北，彼此互相認識，何男趁胡男與女友從汽車旅館退房之際，一路駕車尾隨，行經案發地點製造車禍，隨即下車朝胡男車輛開槍後離去，目前專案小組人員已北上押解何嫌，待犯嫌押返台中後，進一步釐清案情及背後動機。