今（18）日副總統、民進黨總統參選人賴清德現身於三峽祖師廟及廣行宮參香祈福，參拜途中還親自攙扶三峽祖師廟董事長，賴表示「有民眾連飯都沒煮就跑來現場，非常感謝大家對我的支持！」此外，賴清德全程都用台語致詞，還強調現在國際都很關注台灣，全世界都走親台路線。

賴清德表示，「說幾句良心話，中國經濟進步，大部分都是靠台灣人投資跟推動，全世界光台灣投資中國就超過2千5百億，中國有今天這樣的成績，都是靠台灣幫忙，我們幫忙他們這麼多，他們卻一句感謝也沒有。不像日本，對台灣非常客氣，之前地震時台灣給予很多的支援跟幫助，疫情期間台灣急缺疫苗，日本為了答謝我們，就用疫苗回報，給予台灣即時的支援，真的是非常感謝。」

賴清德說，「台灣安全是全世界的問題，南北韓邊界問題也是全世界的問題，既然我們現在有壞鄰居 ，如何應付呢？就是跟其他好鄰居靠近一點，並表示，現在全世界都走這條親台路線 。」

賴清德呼籲，「台灣的民主道路不能放棄，我們不能倒退走回專制獨裁之路，過去為民主打拼，現在為世界創造和平，如果當上總統，一定會站在第一線保護民眾，維護民主和平發展，好的治安環境可以安居樂業。台灣中小企業逾150萬間，提供全台灣80％工作機會，我會把企業照顧好也會關心地方產業，提供機會給年輕人回來創業，利用地方資源跟政府幫助，才能讓年輕人好好照顧長輩，讓長輩安心。」