大陸人氣男星許凱，去年和有「小趙麗穎」封號的同門師妹趙晴傳緋聞，也讓趙晴受到矚目，她是編劇于正力捧的新生代女星，擁有仙氣外貌，不過近日她在新戲《為有暗香來》中，不僅演技受到議論，連美貌都遭質疑，讓老闆于正連忙發文幫解釋。

趙晴近日演出古裝劇《為有暗香來》，在劇中飾演女二牧遙，不僅演技被嫌僵硬生冷，連長相和體態都被指和美照差很大，懷疑她「照騙」，還稱她眼腈有點「三白眼」。

網友認為飾演丫環的艾米比趙晴還要靈動。（圖／取自小紅書）

對此，于正也發文幫趙晴緩頰，「我們核桃啊~年紀小，貪吃了點兒，大夥兒都疼她、縱容她，然後她就變成戲裡的牧遙（角色名稱）了。但她知道貪嘴不對，已經很努力很努力的在減肥了，大家輕拍啊，下回一定美美地出現在大家面前。」並補充表示「還有還有，她做了近視眼手術，下次再見就沒有三白眼了」。

不過網友認為，趙晴最重要的是沒把角色靈動性演出來，還拿飾演丫環的艾米做比較，認為還未成年的她，演技和靈動感都直接輾壓趙晴，針對網友批評趙晴演技，于正也幫圓場，表示她已在逐漸努力和進步中。