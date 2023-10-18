高雄市區主要幹道的博愛一路一處道路破損處，今天有民眾在網路上質疑，今天上午才處理的坑洞，下午就出現破損，許多人擔心若有機車騎過不慎壓到恐會造成危險。對此高市工務局道工處說，施工廠商未確實施作，將依合約規定記點扣罰。

臉書社團「高雄大小事」今天有民眾貼出照片，可以看出一處博愛一路一處道路修補處，出現明顯破損，還留有車輛駛過痕跡，讓貼文者質疑「上午才處理的坑洞下午就變這樣，到底？」，底下留言網友調侃「這樣才能再補一次」、「暖到不行」，也有多人擔心恐會造成機車族危險，建議快打市民專線1999反映。

工務局道工處表示，該處為博愛一路313前路面破損，經評估下方土層較為軟弱，考量博愛路為市區主要幹道，工務局道工處於昨日派工開挖並以CSLM澆置基改，並於今日施作瀝青鋪面。

對民眾反映事項，道工處初判改善基底CLSM未達固化强度，施工廠商及監造單位未確實確認基底硬固即施作鋪面，導致施工完畢開放後，重載車輛輾壓路面導致變形，目前已放置警示裝置提醒人車注意並盡速修繕，道工處將依合約規定計點扣罰監造及廠商。