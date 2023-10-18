韓國漫改劇《我的女神室友斗娜》今（18日）在韓舉辦記者會，導演李正孝率領男女主角秀智和梁世宗出席，秀智曾作為女團「Miss A」成員，可惜該組合已在2017年宣布解散，這次在劇中飾演退役偶像，她說：「拍攝過程中也有舞蹈練習的橋段，好久沒看過這樣的自己，成員也和過去不同，是一次神奇的經歷。雖然剛開始一團糟，但慢慢地找到默契、越來越合拍，有種似曾相識的感覺。」

導演李正孝透露當時選角時第一個想到的就是秀智，很開心對方欣然答應，還主動提出了不同於原作漫畫的「公主切」髮型，秀智說「希望透過新髮型可以體現斗娜的個性，因為在劇中斗娜是一個希望有著平凡生活，但又默默希望自己能保持特別的形象」。至於片中的吸菸的場面，秀智表示：「比起困難，反而覺得很刺激，可以帶給觀眾新鮮感，因為漫畫中也出現了很多次，『菸』是斗娜非常重要一個標誌性物品，我也花了很多心思想把這部分表現得更好。」還有一場水中戲，她說：「其實我滿怕水，但當鏡頭開始拍攝時，就突然感到自信心，覺得下水也沒有那麼害怕，感覺自己真正融入斗娜的角色了。」

梁世宗則飾演20出頭歲的青澀大學生，在劇中的設定比秀智小10歲，他透露為了外型做了不少準備，「我還特別去做了雷射除毛，真的好痛，還做了半身浴跟敷面膜。」並開玩笑自虧：「我現在比拍電視劇時胖了3公斤，電視劇中絕對不是我現在這個模樣，請大家不要擔心。」讓全場笑翻。提到和秀智的默契，梁世宗也搶答：「我跟秀智不用講任何話，就可以互相知道對方在想什麼，只要透過眼神就可以交流。」秀智也逗趣分享：「斗娜每次都很興奮地要去捉弄元峻，而在下戲後我也希望保持兩人之間的氛圍，所以私底下我也時常捉弄梁世宗，讓他常常嚇到或感到不知所措！」

《我的女神室友斗娜》本周五（20日）在Netflix上線。

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