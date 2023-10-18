日本國境解封即將屆滿周年，不但外國旅客人數幾乎已重回疫情前水準，今年7月至9月在日本的消費金額更刷新歷來最高單季紀錄，一舉超越疫情前水平。不過台灣在4月到6月期間奪下的「消費王」寶座，這次拱手讓給了中國大陸遊客。

據日本觀光廳18日公布的數據，今年7月至9月，到日本的全球旅客消費總額達1兆3904億日圓（約新台幣3050億元），較疫情前的2019年同期成長17.7%，其中大陸遊客的花費就佔了20%，達2827億日圓（約新台幣620億元），穩坐「消費王」寶座。台灣旅客貢獻了2046億日圓（約新台幣449億元），排名落居第2，南韓旅客則以1955億日圓（約新台幣429億元）名列第3。

日本政府今年3月制定了《觀光立國推進基本計劃》，提出在2025年外國遊客的人均消費額提高到20萬日圓（約新台幣4.4萬元）的目標，而今年7月至9月的人均消費額達21萬810日圓（約新台幣4.6萬元），已經超過了日本政府的目標值。今年1月至9月外國遊客在日本的消費金額累計達3兆6000億日圓（約新台幣7898億元），顯然有望達成日本政府設下的全年消費總額5兆日圓（約新台幣1.1兆元）的目標。

另外，日本政府觀光局推估，今年9月訪日的外國遊客達218萬4300人，為2019年同期的96.1%，顯示已經幾近回到疫情爆發前的水準。連續4個月訪日人數超過200萬，應證了日本觀光業的復甦力道。

不過受日本核汙水排海事件影響，9月訪日的陸客僅有32萬5600人，為疫情前同期的39.8%，在全球旅客中排名第3，而南韓訪日遊客最多，達57萬400人，台灣以38萬5300人居次，皆創下歷來9月最高紀錄。