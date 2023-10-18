吳季穎涉打假球案"25萬交保" 籃協下重手:逐出籃壇

有關媒體報導SBL球員吳季穎涉嫌賭博及打假球事件，經士林地檢署以25萬元交保後，中華民國籃球協會紀律委員會於10月18日晚間召開會議，通知吳季穎到場說明（但吳季穎未到），會中決議依照「中華民國籃球協會職業聯盟、球隊暨球員、職員、經紀人與經紀公司懲處辦法」，註銷球員註冊，本會所屬球團及各聯盟日後不得錄用。

為了防堵賭博及假球滲透籃球，籃協將出重手嚴禁嚴打，除了處分涉案人士之外，紀律委員會同時決議不准涉案人士進入場館。籃協副秘書長暨發言人張承中表示，籃協也會研議，禁止涉案人士擔任教練、裁判及球員經紀人，將其逐出籃球圈，以免外溢造成不良影響。

張承中說，籃協會加強推廣法治教育，賭博及打假球不但違法，也摧毀了籃球運動的核心本質，絕對不能容許，沒有一絲一毫的空間，同時也通知各聯盟、球隊一起來落實建立球員的法治觀念，並加強生活管理，過濾交友狀況。