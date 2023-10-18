大久保麻梨子帶媽媽朝聖《俗女養成記》主場警。（大久保麻梨子提供）

來台發展13年的日藉藝人大久保麻梨子，常跟老公Jerry在她的YouTube上分享日常生活，孝心滿滿的麻梨子特地帶身為家庭主婦的媽媽來台灣度假，媽媽表示在日本的時候非常喜歡看台劇《俗女養成記》，所以麻梨子和Jerry為媽媽安排一趟「台劇聖地巡禮之台南遊」，帶著她去後壁的菁寮老街和鹽水的岸內影視基地。

麻梨子和媽媽一看到劇中女主角陳嘉玲家門｢金德興藥舖｣的招牌就相當興奮， 當天巧遇了屋主，特別開門讓母女倆及老公三人進去參觀《俗女養成記》中陳嘉玲的家，身為台灣通的麻梨子看到房間牆壁上貼著郭富城帥氣的海報開心地做出郭富城｢對妳愛不完｣的經典招牌手勢，媽媽也一圓夢想到了最愛台劇的女主角家中拍照留念，直呼可以跟遠在日本的爸爸以及朋友愛現一下，開心的不得了。

在屋主的說明下三人也才知道，原來這棟古厝建於清乾隆年間，已經有超過200年的歷史了。結束俗女村的行程，三人轉往鹽水岸內影視基地，帶媽媽去看台灣歷史大劇《斯卡羅》的拍攝場景，並在斯卡羅裡診所的場景裡模仿看診的情境。

對於岸內影視基地能完整的將其在劇中的片場都保留下來，有別於賽德克巴萊的林口片場都拆光，母女倆都覺得很喜歡這樣的安排，可以到此親身體驗劇中的風景，而且對於台灣的影視幫助很大。身為影藝人員一份子，大久保麻梨子覺得台灣越來越多的優質戲劇受到國際的矚目，也覺得台南這兩個可以說是戲劇的基地保存的相當好。