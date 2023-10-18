日本福岡縣宮若市一所小學1年級學生回家功課沒寫完，老師以「營養午餐分量減半」為處罰手段，家長認為這是體罰大為不滿並向法院提告，求償165萬日圓（新台幣約35.6萬元）。福岡地方法院周二（17日）開庭審理，市府與縣府均拒絕賠償，要繼續打官司。此案在日本罕見，引發多家媒體報導與民眾熱議。

綜合日本《每日新聞》、《讀賣新聞》、日本放送協會（NHK）等媒體報導，當事男學童就讀宮若市的小學，今年9歲念3年級，此案發生於2021年第1學期至第3學期，當時他小學1年級，擔任級任的女老師多次以他「沒寫作業」、「不做營養午餐值日生工作」等理由減少他的營養午餐分量。

日本每學年分為3個學期，始於4月，終於隔年3月。2021年4月入學就讀的男童自述，1年級時受到女老師「午餐減半」待遇，例如用筷子夾兩把米飯，湯大約3口，漢堡或魚只有1口的分量。據悉，女老師把營養午餐分量減半時還對學生說「即使只能吃一點點，也要心存感激」此外老師也當著同學的面要求男童離開教室、以「這孩子還在上幼稚園吧」等言語辱罵。

日本福岡縣宮若市一所小學的1年級教師以營養午餐減半的方式處罰沒寫回家作業的學生，家長向法院提告。

家長指出，2021年12月，老師建議讓男童就醫接受智力檢測並謊稱這是教職員會議決定事項、「2年級開始要送特殊學校」，還說「檢測結果將由我在場確認，不要隨便詢問」。不過，醫院檢查結果顯示男童智商並無異常。

男童家長發現之後認為這是「不當指導」，於是提告，家長出庭時表示，「減少營養午餐分量相當於體罰，教育委員會也未行使職權處分教師」，午餐減量的處罰對於孩子身心造成嚴重負面影響，「希望這位老師不會再站上講台」。

宮若市政府表示，接獲家長投訴後，校方調查發現，包括這名男童在內，共有3名學生都曾遭遇營養午餐分量減少的處罰情況。

家長向媒體表示，老師似乎有意排斥自己不喜歡的孩子，「無法原諒」，而且校方對此沒有任何解釋。宮若市與福岡縣均表示「無法回答與審判有關的細節」。