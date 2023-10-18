今天（18日）東北季風減弱，各地水氣減少，明天（19日）各地也呈現多雲到晴的好天氣，且高溫上看31度，感受溫暖偏熱，不過周五（20日）東北季風將增強，中部以北、東半部水氣明顯增加，溫度也會開始降低。

中央氣象署資訊顯示，今起台灣周遭環境轉為偏東風，明天各地天氣都不錯，僅迎風面的東半部地區及恆春半島有些零星短暫雨，午後南部地區、各地山區則會有局部的短暫雨；溫度方面，早晚低溫約22度，白天高溫上看31度，中南部日夜溫差較明顯。

周五鋒面通過，下半天後逐漸有雨，尤其基隆北海岸、大台北山區、宜蘭地區須提防大雨。（合成圖／中央氣象署）

周五鋒面通過加上東北季風增強，中部以北、東半部水氣增加，從下半天開始會逐漸轉為有局部短暫陣雨的天氣，包括基隆北海岸、大台北山區、宜蘭地區都有局部大雨的可能，且晚間鋒面通過後氣溫將逐漸下降。

周六、下周日（21、22日）北部、東北部地區感受明顯變涼，迎風面的桃園以北、東半部地區及北部山區有局部短暫雨，午後南部地區及中部山區有局部短暫陣雨；下周一至下周三（23日至25日）東北季風減弱，除基隆北海岸及東半部有局部降雨外，其餘地區大多為多雲到晴的天氣。

至於越南東方海面輕度颱風「三巴」，將持續朝西北方向的海南島西側海域移動，對台灣不會造成影響。