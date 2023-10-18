今年10月14日，加拿大一架CP-140型「極光」偵察機在中國大陸沿海的國際空域飛行，而解放軍也出動殲10戰機進行攔截，同時發射了多枚干擾熱焰彈。對此，前海軍艦長呂禮詩18日就表示，有關於熱焰彈的部分，非常專業！這是依照飛航人員手冊所規定的，「加拿大說這樣不專業，到底是誰不專業？還是說遇到中國大陸，你就什麼都說不專業呢？」引發討論。

呂禮詩18日在政論節目《新聞大白話》中表示，「有關於熱焰彈的部分，施放熱焰彈的行為到底專不專業？我必須講，非常專業！這是依照飛航人員手冊所規定的，也是當我要進行驅離的時候，我就是用這種手段，而且先用無線電來驅離你，驅離不行，在白天就是利用這個熱焰彈」，呂禮詩更提到，「也就是說我不想讓你繼續往右靠，所以我在這裡放，讓你向左轉」。

呂禮詩說，「這件事情，飛航人員手冊是全世界的民航飛行員都在看的一本書，這本書甚至被美國列為美國聯邦法規之一」，呂禮詩最後更坦言，「所以加拿大說這樣不專業，到底是誰不專業？還是說遇到中國大陸，你就什麼都說不專業呢？所以不要胡說八道，另外為什麼你的反潛機上面會有記者？你不就是在做攝影、在做大內宣嗎？你這是訓練嗎？不是訓練，你就是要做大內宣的」。