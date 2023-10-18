新北市林口區忠湖路一處鐵皮連棟建物，昨天（17日）晚間7時許，消防局獲報現場發生火警，且有明顯火光，新北消防局立即派遣人車搶救，消防隊趕抵時已有明顯火勢，立即布線射水灌救，火勢10分鐘內撲滅。警方在附近發現一名可疑男子，盤查後得知火警示他男子縱火引發，立即壓制將其逮捕。

周男被警方壓制在地上。（翻攝臉書林口大家庭）

新北市消防局表示，昨天晚間7時許接獲民眾報案，林口區忠湖路上的鐵皮倉庫有火警發生，因為陸續有多通電話報案，消防局不敢輕忽，立即派遣多個分隊前往救援，所幸轄區分隊到達後，立即破壞倉庫鐵捲門，立即射水將起火點撲滅，因這間倉庫堆放大量木材，所幸火勢未擴大延燒，否則損失會相當慘重。

據了解，該名男子為該地區頭痛人物，常常喝醉酒後，在路邊大叫大鬧，讓附近居民相當困擾，沒想到這名男子在昨晚喝醉後，居然跑到物流公司門口，利用附近堆積的物品縱火，所幸附近民眾發現得早，消防隊也來的即時，火勢才沒有擴大。

起火點燃燒一台電扇機旁邊機器。（黃仲瑜翻攝）

警方表示，當時獲報該處有火警發生，與消防隊第一時間到達現場，該名周姓男子（57歲）在旁邊大呼小叫，企圖上前妨礙救災，且鄰居指控該名男子，於起火處附近有放煙火及縱火才會發生火警，警方立即上前將男子壓制地上，並上銬將人逮捕，全案將依公共危險罪移送偵辦。