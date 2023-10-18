台積電放棄落腳桃園龍潭，立委鄭運鵬在臉書發文，他當初和鄭文燦主政的桃園市府用盡全力、排除萬難、溝通，才讓設廠困難一一排除。其立委選舉對手、桃園市議員牛煦庭反擊，明明是鄭運鵬開的芭樂票，直指中央都是民進黨的人，到底哪裡有萬難要排除。

鄭運鵬在臉書發文，指自己身為桃園最資深的立委，桃園市發展的需求，都在中央都會按部就班照進度走，但是如果市府可有可無不夠積極，再大的突破都會落空。對於桃園市府直到今天仍不知反省，10個月下來，施政態度消極不作為，導致台積電選擇轉身離開。

鄭運鵬提到，去年此時此刻經由媒體報導，台積電可能選擇落腳龍潭，當時桃園會被納入選項並不是選舉操作。台積電17日公開表達退出龍潭，正表示去年他參選市長提出的台積電進駐桃園是確確實實的決策。高科技大廠設廠前考量條件相當複雜，當時鄭文燦主政桃園市政府以及他在中央用盡全力，排除萬難、溝通協調各部會，才能讓設廠困難逐一排除。很遺憾，張善政的不作為、放牛吃草，不到一年將此優勢完全浪費殆盡。

牛煦庭反擊，台積電的問題，鄭運鵬千溝通、萬溝通，就是沒跟人民溝通，現在卻堂而皇之的把責任推給張善政，難道忘了自己現在也還是桃園的立委，明明是自己開的芭樂票，如今卻擺出一副「公道伯」，到底是怎麼回事？

牛煦庭說，鄭運鵬自己都說，台積電設廠龍潭是他的政見，還在中央用盡全力排除萬難，溝通協調各部會，但是中央部會都是民進黨的人，到底哪裡有萬難需要排除？牛質疑，真正難的，是要怎麼徵收159公頃的土地，其中還有9成是私人土地、涉及160戶在地住戶，共3000名地主。

牛又說，鄭運鵬稱時任桃園市長鄭文燦也很積極協調「把困難一一排除」，那想問，徵收預定地內的德龍國小遷移計畫在哪裡？龍潭區第三公墓打算怎麼移轉？這些都沒有規畫，民進黨議員張肇良還帶頭抗爭反對徵收，請問鄭運鵬有沒有去跟他溝通過？

牛大酸，明明都還沒做，選後再叫張善政扮黑臉、當壞人，把土地上的居民給「排除」、把學校及墓地也「排除」，把九成私有地的地主給「排除」。好個「神鬼包牌術」！牛最後提到，2022年的敗選，沒有讓「運鵬兄」真正傾聽，並理解民怨。