副總統、民進黨總統參選人賴清德18日晚間來到新北市永和，參加信賴台灣之友會永和分會成立大會，他全程替立法委員參選人莊銘淵打氣，盛讚莊很勇敢，主動請纓到艱困選區參選，因此打破過去的傳統，「反其道而行」，直接徵召參選，並希望莊能發揮工兵精神，漂亮的打贏這場選戰。
近百位民眾高喊「凍蒜」，賴清德今晚首次來到新北市藍軍票倉永和輔選，賴清德表示，永和選區對於民進黨而言相對不利，加上對手連任多屆，所以「反其道而行」，打過過去里長選議員、議員選立委、立委選市長的傳統，更是民進黨首次提名里長參選立委。
賴清德勉勵莊銘淵必須發揮工兵精神，家家戶戶都得拜訪，這場選戰策略不是主打「空軍」，而是「陸軍」，向選民說出自己的政見和理念，台灣人重感情，「見面三分情」，讓選民都認識莊銘淵。
賴盛讚莊銘淵用心當里長，說出永和欠缺的基礎建設，想法設法改善永和，代表他已有資格、準備好當立法委員，更向鄉親極力推薦，希望能給莊一個機會。
最後，賴清德仍不忘再次提醒莊銘淵，既然主動請纓，簽下軍令狀，務必認真投入，有責任向對選民負責，並替民進黨打贏選戰。
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