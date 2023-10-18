加偵察機在釣魚台空域遭陸戰機攔截，陸國防部嚴正交涉。（大陸國防部）

中國大陸「國防部發布」微信公號消息，中國國防部新聞發言人吳謙18日指加拿大「炒作中國戰機攔截加偵察機」答記者問稱，釣魚台群島及其附屬島嶼是中國固有領土，加方行徑嚴重侵犯中國主權，威脅中國國家安全，極易造成誤解誤判，性質惡劣、十分危險。中方對此予以強烈譴責，並向加方提出嚴正交涉。

記者提問，據報導，加拿大軍方官員10月16日稱，1架加國武裝部隊偵察機在中國附近國際空域執行任務時，遭中方軍機攔截，加防長稱中方行為「不安全、不專業」。請問中方對此有何評論？

吳謙回應，近日，加拿大空軍1架CP-140型機多次侵入中國赤尾嶼領空並抵近華東沿海、進入台灣海峽偵察滋擾，中國空軍依據中國法律和有關國際規則，對其實施查證識別、跟蹤監視、警告驅離等管控措施，處置行動完全合理合法、專業規範。加方有關炒作罔顧事實，意在混淆國際視聽。釣魚台群島及其附屬島嶼是中國固有領土，加方行徑嚴重侵犯中國主權，威脅中國國家安全，極易造成誤解誤判，性質惡劣、十分危險。中方對此予以強烈譴責，並向加方提出嚴正交涉。

吳謙強調，中方正告加方謹言慎行，嚴控一線部隊行動，立即停止任何挑釁行為，切實避免事態進一步升級。

對此，中國外交部發言人毛寧17日主持例行記者會時回應表示，10月14日，加拿大一架CP-140型機非法侵入中國釣魚台島附屬島嶼赤尾嶼領空，嚴重侵犯中國主權，威脅中國國家安全。針對加方的挑釁行為，中方已經向加方提出了嚴正交涉。中國軍隊也在現場採取了必要的處置措施。事實的真相就是，加方軍機不遠萬里到中國家門口滋事挑釁，中方依法依規處置。加方應當尊重客觀事實，停止散播虛假資訊。

毛寧說，近年來，加拿大軍機以執行聯合國安理會決議為藉口，頻繁對中國抵近偵察並挑釁。需要強調的是，聯合國安理會決議從未授權任何國家以執行決議為由，在他國管轄海空域部署軍力，開展間諜偵察活動。中方堅決反對任何國家以執行決議為名，危害中國的國家主權和安全。中方敦促加方正視事態的嚴重性，立即停止冒險挑釁行為。